05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Blınken'ı evinin önünde protesto ettiler! Aracına kırmızı boya fırlattılar

Blınken'ı evinin önünde protesto ettiler! Aracına kırmızı boya fırlattılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2024 18:14
ABD’de hükümet, Gazze’de soykırım yürüten İsrail’e desteğine sürdürürken, ülkedeki savaş karşıtı protestoların sayısı da her geçen gün artıyor. O eylemlerden biri de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blınken'ın konutunun önünde gerçekleşti. Blınken'ın içerisinde olduğu araca kırmızı boya fırlatan göstericiler, 'Savaş suçlusu Blınken' sloganları attı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Blınken’ı evinin önünde protesto ettiler!
Blınken'ı evinin önünde protesto ettiler!
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Mescid-i Aksa’da yaşlı kadına darp
Mescid-i Aksa'da yaşlı kadına darp
Gazze’de katliamın gölgesinde 13. Cuma
Gazze'de katliamın gölgesinde 13. Cuma
Şehit Aruri’nin ailesi A Haber’e konuştu
Şehit Aruri’nin ailesi A Haber’e konuştu
İmam secdede vefat etti
İmam secdede vefat etti
Yılan Dağ macerası kamerada
"Yılan Dağ" macerası kamerada
Penguenler geçit töreninde
Penguenler geçit töreninde
Sıra dışı plaj! Rengi...
Sıra dışı plaj! Rengi...
Dev kapı bir anda düştü! 3 yaşındaki çocuk...
Dev kapı bir anda düştü! 3 yaşındaki çocuk...
Sürücü aniden bayıldı! Trafikte korkunç anlar
Sürücü aniden bayıldı! Trafikte korkunç anlar
🚨 ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı!
🚨 ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı!
Daha Fazla Video Göster