Blınken'ı evinin önünde protesto ettiler! Aracına kırmızı boya fırlattılar

ABD’de hükümet, Gazze’de soykırım yürüten İsrail’e desteğine sürdürürken, ülkedeki savaş karşıtı protestoların sayısı da her geçen gün artıyor. O eylemlerden biri de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blınken'ın konutunun önünde gerçekleşti. Blınken'ın içerisinde olduğu araca kırmızı boya fırlatan göstericiler, 'Savaş suçlusu Blınken' sloganları attı.

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