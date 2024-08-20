20 Ağustos 2024, Salı
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Blinken'dan Gazze için ateşkes turu! Blinken Katar'da Hamas'lı üst düzey yetkililerle görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde çıktığı Orta Doğu turunun son durağı olan Katar’a geldi. Blinken, İsrail ve Mısır’daki temaslarının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüşecek.