28 Temmuz 2022, Perşembe
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Blinken ve Lavrov ilk kez görüşecek
ABD dışişleri bakanı Antony Blinken Rusya Ukrayna Savaşı’nın başından bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin gündeminde ise Rusya’da tutuklu 2 ABD vatandaşının serbest bırakılması ve tahıl koridoru var. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’Dan aktardı.