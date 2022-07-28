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Blinken ve Lavrov ilk kez görüşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 16:45
ABD dışişleri bakanı Antony Blinken Rusya Ukrayna Savaşı’nın başından bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin gündeminde ise Rusya’da tutuklu 2 ABD vatandaşının serbest bırakılması ve tahıl koridoru var. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’Dan aktardı.
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