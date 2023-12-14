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Blınken nasıl ABD Dışişleri Bakanı oldu? Amerikalı yazardan Blınken analizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 21:22
Gazze'ye saldırılar sürerken, onun her açıklaması çok konuşuldu, çok tartışıldı. Defalarca İsrail'i ziyaret etti, "Görevim gereği değil, bir Yahudi olarak buradayım" bile dedi. Bahsettiğimiz isim: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blınken, ülkesinde de gündemin üst sıralarında. Nasıl bakan oldu? Arkasında kim var? Akıllardaki sorulara Amerikalı yazar, Max Blumenthal katıldığı bir televizyon programında bakın hangi cevapları verdi. İşte haberin detayları…
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