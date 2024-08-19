Blinken ateşkes mesajı verdi, Hamas'ı suçladı! İsrail ordusuna "şiddeti artırın" talimatı

ABD Dışişleri Bakanı Antoni Blinken, bir kez daha İsrail’e gitti. Gündeminde ateşkes vardı. Blinken, Hamas'ı suçlamaktan geri durmadı. İsrail hükümeti ise ateşkes görüşmelerinin gölgesinde orduya Gazze’deki şiddeti artırma talimatı verdi. Bir Filistinli gazeteci, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandı.

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