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Blinken ateşkes mesajı verdi, Hamas'ı suçladı! İsrail ordusuna

Blinken ateşkes mesajı verdi, Hamas'ı suçladı! İsrail ordusuna "şiddeti artırın" talimatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 16:48
ABD Dışişleri Bakanı Antoni Blinken, bir kez daha İsrail’e gitti. Gündeminde ateşkes vardı. Blinken, Hamas'ı suçlamaktan geri durmadı. İsrail hükümeti ise ateşkes görüşmelerinin gölgesinde orduya Gazze’deki şiddeti artırma talimatı verdi. Bir Filistinli gazeteci, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandı.
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