Birleşmiş Milletler’den Gazze açıklaması

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki insanlık krizinin 7 Ekim 2023'ten bu yana en kötü aşamaya girdiğini açıkladı. İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze şeridine yeniden saldırı başlattığı 18 mart'tan bu yana 600'den fazla çocuk katletildi. Hamas arabulucu ülkelerden Gazze için yeni ateşkes teklifi aldıklarını açıkladı. Gelişmeleri, Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz aktardı.