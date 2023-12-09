09 Aralık 2023, Cumartesi
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı! ABD’den ‘Gazze’de Ateşkes’ e veto kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere bir kez daha toplandı. Ancak, Gazze'de insani ateşkes öneren taslakların dokuzuncusu olan BMGK kararı, yine daimi üyelerden olan ABD'nin vetosuyla reddedildi. İşte haberin detayları…