Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afganistan için toplanıyor | Acil kodlu toplantı saat 17'de

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek. Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine bugün saat 17'de toplanacak.