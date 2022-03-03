03 Mart 2022, Perşembe
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Birçok Rus asker, kontrol noktalarında esir düşüyor
Esir alınan Rus askerlerin sayısı arttıkça, yaşanan trajedi de gün yüzüne çıkıyor. Annesiyle telefonda konuşturulan bir Rus esir, diğer askerlerin annelerine olan bitenin anlatılmasını istedi. Bizim askerlerimiz hastaneleri vuruyor dedi.