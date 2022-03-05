05 Mart 2022, Cumartesi
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Bir yandan bombardıman bir yandan tahliye
Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 10. Gününde devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev’in kapısına dayanmış durumda. İrpin'de de çatışmalar var. Emine kavasoğlu son durumu canlı yayında bölgeden aktardı.