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Bir yandan bombardıman bir yandan tahliye

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2022 18:16
Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 10. Gününde devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev’in kapısına dayanmış durumda. İrpin'de de çatışmalar var. Emine kavasoğlu son durumu canlı yayında bölgeden aktardı.
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