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Bir yanda Gazze bir yanda Ukrayna! Savaşlarda değişmeyen kareler

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 23:31
Soykırımla yargılanan İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde kadın ve çocuk ölümlerinin, 2 yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı'ndakinin 6 katından fazla olması, burada yaşanan vahşeti gözler önüne seriyor. İsrail'in saldırılarında, 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı. Saldırılarda öldürülenlerin en az 12 bin 660'ını çocuklar, 8 bin 570'ini kadınlar oluşturuyor. Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 2 sene geçerken, Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun (HRMMU) 7 Şubat'ta yayımladığı verilere göre, savaşın başından beri ülkede 579'u çocuk, 2 bin 992'si kadın olmak üzere 10 bin 378 sivil öldürüldü, 19 bin 632 sivil yaralandı. Batı Ukrayna'ya destek üstüne destek paketi açıklarken Gazze için ise sessizliğe bürünmüş kimi de katliamları destekler durumda…
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Savaşlarda değişmeyen kareler
Savaşlarda değişmeyen kareler
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