27 Ocak 2023, Cuma
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Bir ülke “gizemli hastalık” ile boğuşuyor: 19 kişi can verdi
Pakistan’ın Karaçi kentinde gizemli solunum yolu hastalığı nedeniyle iki haftada 16’sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, söz konusu hastalık nedeniyle alarma geçerken, hastalığın nedenini henüz belirlenemediğini aktardı.