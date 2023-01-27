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Bir ülke “gizemli hastalık” ile boğuşuyor: 19 kişi can verdi

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Giriş: 27.01.2023 01:43
Pakistan’ın Karaçi kentinde gizemli solunum yolu hastalığı nedeniyle iki haftada 16’sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, söz konusu hastalık nedeniyle alarma geçerken, hastalığın nedenini henüz belirlenemediğini aktardı.
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