Bir ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri su üstünde yüzüyor

Son dakika haberine göre; Delta varyantının pençesindeki Hindistan'dan korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Mevsimsel muson yağmurlarının başlaması ile meydana gelen sel koronavirüsten ölenlerin mezarlarının açılmasına neden olurken, uzmanlar bu durumun virüsün daha da yayılmasına neden olabileceği uyarsındı bulundu.