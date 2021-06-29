29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Bir ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri su üstünde yüzüyor

Bir ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri su üstünde yüzüyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2021 16:18
Son dakika haberine göre; Delta varyantının pençesindeki Hindistan'dan korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Mevsimsel muson yağmurlarının başlaması ile meydana gelen sel koronavirüsten ölenlerin mezarlarının açılmasına neden olurken, uzmanlar bu durumun virüsün daha da yayılmasına neden olabileceği uyarsındı bulundu.
Bir ülke felaketi yaşıyor! Cesetler su üstünde yüzüyor
Bir ülke felaketi yaşıyor! Cesetler su üstünde yüzüyor
Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş
Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş
Çin'e meydan okudular! Sınıra on binlerce birlik yollandı
Çin'e meydan okudular! Sınıra on binlerce birlik yollandı
Yeni salgın kabusu! Koronayı atlatanlar yakalanıyor
Yeni salgın kabusu! Koronayı atlatanlar yakalanıyor
O ülkede aşı izdihamı
O ülkede aşı izdihamı
İngiltere'de korkutan patlama! Metro istasyonu alev aldı
İngiltere'de korkutan patlama! Metro istasyonu alev aldı
Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!
Rusya'dan İngiltere'ye ''nükleer'' gözdağı!
ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Dünyayı ele geçirecekler
"Dünyayı ele geçirecekler"
Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı!
Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı!
Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...
Saniyeler sonrası korkunç! Onlarca bisikletçi...
Daha Fazla Video Göster