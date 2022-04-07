07 Nisan 2022, Perşembe
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Bir saldırıdan kaçarken diğerine yakalandılar! Saklanmak isterken, bombalara hedef oldular…
Ukrayna savaşında 43. Gününe girildi. Başkent ve çevresinden çekilen Rus birlikleri, saldırılarını ülkenin doğusuna yoğunlaştırdı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, geri alınan kentlerden gelen son görüntüleri paylaştı.