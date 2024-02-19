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Bir çift Trump 399 dolar! Seçim için kendi ayakkabı markasını oluşturdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 10:18
Eski ABD Başkanı Trump, seçim kampanyasını finanse etmek için kendi ayakkabı markasını oluşurdu. Altın renkli spor ayakkabılar 399 dolardan (yaklaşık 12 bin TL) satılıyor.
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