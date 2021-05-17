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Bir anda ortadan kayboldu! Bilim insanları açıklayamadı

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Giriş: 17.05.2021 11:32
Güncelleme:17.05.2021 11:39
Geçmişten günümüze her dönem zamanda yolculuk yaptığı iddia eden kişiler ortaya çıkmıştır. Bazı kişiler bu duruma inanırken, bazıları yalan olduğunu savunmaktadır. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay bilim insanlarını da şaşırttı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu.
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