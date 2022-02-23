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Binlerce ölü balık sahile vurdu

İHA
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Giriş: 23.02.2022 15:37
Şili’nin Bio Bio bölgesinde sahile vuran binlerce ölü balık halkı tedirgin ediyor. Bölgede, geçtiğimiz cumartesiden bu yana binlerce ölü sardalya ve hamsi sahili doldurdu. Uzmanlar, ölü balıkların sahile vurma nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Küresel ısınma nedeniyle balıkların öldüğü tahmin ediliyor.
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