01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Binlerce İsrailli bir kez daha meydanlarda! Netanyahu hükümetinin istifası isteniyor

Binlerce İsrailli bir kez daha meydanlarda! Netanyahu hükümetinin istifası isteniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2024 18:40
İsrail'de protestolar dur durak bilmiyor. Binlerce İsrailli bir kez daha hükümetin istifasını istedi. Başbakan Netanyahu'ya diktatör diyen göstericiler, Netanyahu'nun hapse girmesini istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Binlerce İsrailli bir kez daha meydanlarda!
Binlerce İsrailli bir kez daha meydanlarda!
Kamala Harris’in gündemi zincir marketler
Kamala Harris'in gündemi zincir marketler
Gazze’de çocuk felci ile mücadele
Gazze'de çocuk felci ile mücadele
Japonya: Çin’e ait gemi kara sularımıza girdi
Japonya: Çin'e ait gemi kara sularımıza girdi
Ukrayna Belgorod’u, Rusya Harkov’u vurdu!
Ukrayna Belgorod'u, Rusya Harkov'u vurdu!
Katil ordusu hasta yakınlarını hedef aldı!
Katil ordusu hasta yakınlarını hedef aldı!
Yemek sırasındaki acı görüntüler yürekleri dağladı...
Yemek sırasındaki acı görüntüler yürekleri dağladı...
Batı Şeria’da canlı yayında çatışma çıktı!
Batı Şeria’da canlı yayında çatışma çıktı!
Batı Şeria’da çatışma anları A Haber’de!
Batı Şeria'da çatışma anları A Haber'de!
Türkiye gurbetçileri yalnız bırakmıyor!
Türkiye gurbetçileri yalnız bırakmıyor!
Alman TV kanalı Filistin’i anons etmedi
Alman TV kanalı Filistin’i anons etmedi
Husiler’in Yunan petrol gemisine saldırı anı!
Husiler’in Yunan petrol gemisine saldırı anı!
Daha Fazla Video Göster