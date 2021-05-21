Bill Gates'ten eşi Melinda Gates'e 3 milyar dolarlık hisse | Bill Gates'in boşanma davasının perde arkası

Dünyanın en pahalı boşanma davalarından biri olacağı tahmin edilen Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in davasında rakamlar netleşmeye başladı. 124 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 4. kişisi olan Bill Gates'in eşine 3 milyar dolarlık hisse devrettiği ortaya çıktı.

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