Bill Gates iklim krizine çözümü buldu: Ben buna 'Premium Yeşil Sıfır' adı veriyorum

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gates küresel iklim krizi nedeniyle dünyayı bekleyen büyük tehlikeden nasıl korunulması gerektiğini anlattığı bir yazı yayınladı. Gates, "İklim değişimi inanılmaz karmaşık bir konu ve bugünün teknolojilerini kullanarak bu konudaki hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Bunun sebebi şu an kullandığımız fosil yakıtların iklim dostu sıfır karbon örneklerine göre çok ucuz olması. Dünyanın tümünde insanlara sahip oldukları konforlu yaşam tarzının devamı için mutlaka sıfır karbon ürünlerin ulaşılabilir ucuzlukta olması gerekiyor. Ben buna 'Premium Yeşil Sıfır' adı veriyorum." ifadelerini kullandı.