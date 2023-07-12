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Bild'den Başkan Erdoğan manşeti: Her zamankinden daha güçlü

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 16:24
Seçim döneminde sık sık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Alman Bild gazetesi bu kez Başkan Erdoğan'ın her zamankinden daha güçlü olduğunu yazdı. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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