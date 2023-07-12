Bild'den Başkan Erdoğan manşeti: Her zamankinden daha güçlü

Seçim döneminde sık sık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Alman Bild gazetesi bu kez Başkan Erdoğan'ın her zamankinden daha güçlü olduğunu yazdı. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

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