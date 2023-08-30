Biden'ın izinde! ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında donakaldı

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken daha önce olduğu gibi yine 30 saniyeden fazla donakaldı. ​​​​​​​McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden oluyor. Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da gafları ve davranış bozuklukları, başkanlığı artık bırakması yönünde eleştirileri beraberinde getiriyor.