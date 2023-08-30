31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Biden'ın izinde! ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında donakaldı

Biden'ın izinde! ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında donakaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2023 23:17
Güncelleme:30.08.2023 23:18
ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken daha önce olduğu gibi yine 30 saniyeden fazla donakaldı. ​​​​​​​McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden oluyor. Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da gafları ve davranış bozuklukları, başkanlığı artık bırakması yönünde eleştirileri beraberinde getiriyor.
ABD’li Senatör kameraların karşısında donakaldı!
ABD'li Senatör kameraların karşısında donakaldı!
Asansörde korkunç anlar kamerada
Asansörde korkunç anlar kamerada
ABD’yi Idalia kasırgası vurdu
ABD'yi Idalia kasırgası vurdu
Gabon’da darbenin arka planında ne var?
Gabon'da darbenin arka planında ne var?
ABD’yi Idalia kasırgası vuruyor!
ABD'yi Idalia kasırgası vuruyor!
Rusya ile kritik temas!
Rusya ile kritik temas!
Rusya’da 2. askeri isyan endişesi!
Rusya'da 2. askeri isyan endişesi!
LGBT terörü! Kitaplar ateşe verildi
LGBT terörü! Kitaplar ateşe verildi
Kırmızı alarm verildi: 8 bin kişi tahliye edildi
Kırmızı alarm verildi: 8 bin kişi tahliye edildi
İsveç’in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor!
İsveç'in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor!
Yolcu gemisi yük gemisine çarptı
Yolcu gemisi yük gemisine çarptı
Markale katliamının 29. yıl dönümü!
Markale katliamının 29. yıl dönümü!
Daha Fazla Video Göster