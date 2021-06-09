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Biden'ın ilk durağı İngiltere! Görüşmede hangi başlıklar konuşulacak?

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Giriş: 09.06.2021 17:33
ABD Başkanı Joe Biden, ilk yurt dışı ziyareti için hazırlıklara başladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Biden, "Demokrasilerin bu yeni çağın zorluklarını karşılamak için bir araya gelebileceğini biliyorum, bu hafta Avrupa'da bunu kanıtlama şansımız var." ifadelerini kullandı. A Haber'de Banu El'in konuğu olan akedemisyen Dr. Bülent Yavuz, Biden'ın ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere, Belçika ve İsviçre'yi kapsayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerinin de bulunduğu bir haftalık Avrupa turuna çıktı.

14 Haziran günü gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, bugünkü grup toplantısında görüşmeye ilişkin "İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki gelişmeler hususunda ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir.

Muhataplarımıza bu konudaki kararlılığımızı ifade ederek, terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği tekliflerimizi tekrarlayacağız" ifadesini kullandı.

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