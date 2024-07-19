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Biden'ı bunaltan

Biden'ı bunaltan "çekil" baskısı! ABD başkanı, seçim yarışından çekileceğini mi duyuracak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 18:21
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Joe Biden ilk defa sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti. Anadolu ajansı muhabiri İslam Doğru New Jersey'den son gelişmeleri anlattı.
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