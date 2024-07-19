Biden'ı bunaltan "çekil" baskısı! ABD başkanı, seçim yarışından çekileceğini mi duyuracak?

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Joe Biden ilk defa sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti. Anadolu ajansı muhabiri İslam Doğru New Jersey'den son gelişmeleri anlattı.

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