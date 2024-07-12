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Biden'dan NATO'da ateşkes açıklaması!

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Giriş: 12.07.2024 05:21
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze için sunduğu ateşkes planının, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildiğini belirterek, "Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım." dedi.
Biden’dan NATO’da ateşkes açıklaması!
Biden'dan NATO'da ateşkes açıklaması!
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