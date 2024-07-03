03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Biden'dan 'münazara' savunması: Jet-lag geçirdim! Biden başka, beyaz saray başka savunma yaptı
Seçimlerin hızla yaklaştığı ABD’de, demokratların 'Biden' endişesi büyüyor. 27 Haziran’daki canlı münazarada rakibi Trump'a ayak uydurmakta zorlanan demokrat lider, kendisine yapılan 'adaylıktan çekil' çağrılarına ilginç bir yanıt verdi. Zayıf performansını fazla uçuş yapmasına bağlayarak, 'jet-lag' olduğunu söyledi. "Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum" dedi.