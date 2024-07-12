Biden’dan bir gaf daha: Başkan Yardımcısı Trump

NATO Zirvesi'nde basın toplantısında açıklama yapan Biden'dan yeni bir gaf daha. ABD Başkanı Joe Biden: Bakın, eğer başkanlık için yeterli niteliklere sahip olmasaydı Başkan Yardımcısı Trump'ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim.

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