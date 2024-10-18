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Biden'dan Almanya'ya veda ziyareti! Zelenski'nin zafer planı masada

Biden'dan Almanya'ya veda ziyareti! Zelenski'nin zafer planı masada

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 13:34
ABD Başkanı Joe Biden başkanlık seçimi öncesinde geçen hafta yapması planlanan son Berlin ziyaretini, Milton kasırgası nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı. Biden bugün Berlin'e ulaştı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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