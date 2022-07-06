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Biden yönetiminden Arizona eyaletine dava! 200 bin kişi oy kullanamayabilir

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Giriş: 06.07.2022 16:15
ABD'nin Arizona Eyaleti Valisi, ülkedeki başkanlık seçimlerini de etkileyecek olan yeni bir yasayı onayladı. Kararla birlikte seçmenlere, ABD vatandaşı olduklarını kanıtlama zorunluluğu getirildi.  ABD Adalet Bakanlığı, kararın belli bir seçmen grubunu zor durumda bıraktığını söyleyerek, Arizona eyaletine dava açtı.
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