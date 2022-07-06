Biden yönetiminden Arizona eyaletine dava! 200 bin kişi oy kullanamayabilir

ABD'nin Arizona Eyaleti Valisi, ülkedeki başkanlık seçimlerini de etkileyecek olan yeni bir yasayı onayladı. Kararla birlikte seçmenlere, ABD vatandaşı olduklarını kanıtlama zorunluluğu getirildi. ABD Adalet Bakanlığı, kararın belli bir seçmen grubunu zor durumda bıraktığını söyleyerek, Arizona eyaletine dava açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN