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Biden ve Trump kozlarını paylaştı! İlk düelloyu kim kazandı? ABD seçimleri dünyayı nasıl etkileyecek?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 28.06.2024 10:57
Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yolundaki yarışta ilk düello gerçekleşti. Adaylar Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı. İki aday canlı yayın tartışması için 4 yıl sonra aynı sahnedeydi. Düelloyu yazı turayı kazanan Biden başlattı. Tartışma oldukça yüksek tansiyonda geçti. İki başkan adayının tartışmasını, ABD seçimlerini ve dünyaya nasıl etkileyeceğini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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