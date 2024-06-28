28 Haziran 2024, Cuma
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Biden ve Trump kozlarını paylaştı! İlk düelloyu kim kazandı? ABD seçimleri dünyayı nasıl etkileyecek?
Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yolundaki yarışta ilk düello gerçekleşti. Adaylar Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı. İki aday canlı yayın tartışması için 4 yıl sonra aynı sahnedeydi. Düelloyu yazı turayı kazanan Biden başlattı. Tartışma oldukça yüksek tansiyonda geçti. İki başkan adayının tartışmasını, ABD seçimlerini ve dünyaya nasıl etkileyeceğini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.