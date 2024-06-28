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Biden ve Trump kozlarını paylaştı! Biden "yalancı" Trump "en kötü başkan" dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 19:36
Amerika Birleşik Devletleri’nde beyaz saray yolundaki yarışta ilk düello gerçekleşti. Adaylar Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı.Beyaz saray yarışında birbirlerini suçladılar
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Biden ve Trump kozlarını paylaştı!
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