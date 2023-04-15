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Biden tekrar başkan adayı olmayı planlıyor! Gafları ve unutkanlığıyla gündem olmuştu

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Giriş: 15.04.2023 21:25
Amerika Birleşik Devletlerinin 80 yaşındaki başkanı Joe Biden, başkanlığa yeniden adaylık koyacağını açıkladı. Biden ilerleyen yaşı sebebiyle unutkanlığı ve yaptığı gaflarla sıkça gündem oluyor.
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