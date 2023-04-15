Biden tekrar başkan adayı olmayı planlıyor! Gafları ve unutkanlığıyla gündem olmuştu

Amerika Birleşik Devletlerinin 80 yaşındaki başkanı Joe Biden, başkanlığa yeniden adaylık koyacağını açıkladı. Biden ilerleyen yaşı sebebiyle unutkanlığı ve yaptığı gaflarla sıkça gündem oluyor.

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