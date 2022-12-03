03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Biden Putin ile görüşecek mi?

Biden Putin ile görüşecek mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2022 14:30
ABD başkanı Biden Rusya lideri Putin ile görüşme sinyali vermiş, Rusya’dan da "Biden ile görüşmeye hazırız" açıklaması gelmişti. Ancak bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden Beyaz Saray'dan yapılan açıklama tartışmaları alevlendirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev başkent Moskova'dan ayrıntıları aktardı.
Biden Putin ile görüşecek mi?
Biden Putin ile görüşecek mi?
Gözler 5 Aralık’ta! Rusya ne yapacak?
Gözler 5 Aralık'ta! Rusya ne yapacak?
Moskova’nın merkezinde şehir çiftliği
Moskova'nın merkezinde şehir çiftliği
ABD ordusuna güven neden azaldı?
ABD ordusuna güven neden azaldı?
Fransa karanlığa gömülecek!
Fransa karanlığa gömülecek!
Cezayir’den yürek ısıtan görüntüler
Cezayir'den yürek ısıtan görüntüler
Aslan ailesinin firarı kamerada
Aslan ailesinin firarı kamerada
Metroda akılalmaz olay! Kadın yolcu...
Metroda akılalmaz olay! Kadın yolcu...
BBC: Ambulanslar 1 saat sıra bekliyor
BBC: Ambulanslar 1 saat sıra bekliyor
24 saatte 4 bombalı mektup!
24 saatte 4 bombalı mektup!
Dünyanın en büyük aktif yanardağı
Dünyanın en büyük aktif yanardağı
Katar’da turistler camiye akın ediyor!
Katar'da turistler camiye akın ediyor!
Daha Fazla Video Göster