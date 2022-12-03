03 Aralık 2022, Cumartesi
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Biden Putin ile görüşecek mi?
ABD başkanı Biden Rusya lideri Putin ile görüşme sinyali vermiş, Rusya’dan da "Biden ile görüşmeye hazırız" açıklaması gelmişti. Ancak bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden Beyaz Saray'dan yapılan açıklama tartışmaları alevlendirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev başkent Moskova'dan ayrıntıları aktardı.