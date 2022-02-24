24 Şubat 2022, Perşembe
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Biden: Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulanacak
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Öte yandan Almanya'nın, Rus gazını ülke üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurması, Rusya'nın buradan beklediği milyarlarca avroluk gelirden olmasına, Avrupa'da ise zaten yüksek seyreden doğal gaz fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir.