Biden: Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulanacak

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Öte yandan Almanya'nın, Rus gazını ülke üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurması, Rusya'nın buradan beklediği milyarlarca avroluk gelirden olmasına, Avrupa'da ise zaten yüksek seyreden doğal gaz fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir.