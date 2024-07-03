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Biden günler sonra itiraf etti: Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum!

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 03.07.2024 15:28
ABD başkanı Joe Biden Trump karşısındaki kötü performansıyla ilgili günler sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu ve "Tartışmadan kısa bir süre önce dünyayı birkaç kez dolaşmaya karar verdim, ekibimi dinlemedim ve sahnede neredeyse uyuyakalıyordum" dedi.
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Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum!
"Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum!"
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