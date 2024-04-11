Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 1 ölü, 10 yaralı! Fransız polisi saldırganı böyle vurdu

Fransa, Bordeaux kentinden gelen haberle sarsıldı. Bıçaklı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı. Bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

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