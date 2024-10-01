Beyrut’ta yaşayan Türkler A Haber’de!

Nasrallah suikastının ardından İsrail basını Lübnan'a kara işgalinin başladığını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut’ta yaşayan Türklere mikrofon uzattı. Hizbullah'ın yanında olduğunu belirten Abdulhakim Toprak ismli vatandaş, "Bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Gerekirse ölmeye hazırız. Savaşmaya da hazırız. Elimizden ne gelirse onu yapacağız. Hizbullah’ın yanındayız. Kesinlikle onları yalnız bırakmayacağız" dedi.