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Beyrut'ta peş peşe patlama!

Beyrut'ta peş peşe patlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 11:09
Güncelleme:04.10.2024 11:09
Katil İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırmaya devam ediyor. Terör ordusu sabah saatlerinde birçok noktayı hedef alırken, sivillerin bölgeden kaçış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
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