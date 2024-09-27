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Beyrut'ta patlama! Saldırıdan yeni görüntü sadece A Haber’de

Beyrut'ta patlama! Saldırıdan yeni görüntü sadece A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 19:30
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Saldırıdan yeni görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.
Saldırıdan yeni görüntü sadece A Haber’de
Saldırıdan yeni görüntü sadece A Haber’de
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