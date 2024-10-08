Beyrut ve Şam’a peş peşe saldırı! A Haber saldırıları anbean görüntüledi

Terör devleti İsrail ordusu uyarıları sonrası işgal uçakları Beyrut'a bomba yağdırmak için havalanırken bir yandan da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlendi.

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