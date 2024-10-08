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Beyrut ve Şam’a peş peşe saldırı! A Haber saldırıları anbean görüntüledi

Beyrut ve Şam’a peş peşe saldırı! A Haber saldırıları anbean görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 23:04
Terör devleti İsrail ordusu uyarıları sonrası işgal uçakları Beyrut'a bomba yağdırmak için havalanırken bir yandan da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlendi.
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Beyrut ve Şam’a peş peşe saldırı!
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