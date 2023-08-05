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Beyrut patlamasının 3. yılı...

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Giriş: 05.08.2023 17:39
Lübnan'da ekonominin kalbi olarak görülen Beyrut limanında yaşanan büyük patlamanın üzerinden 3 yıl geçti. Peki 3 yılda Lübnan’da neler değişti? İşte Lübnanlıların unutamadığı 'Son Gün'de yaşananlar.
Beyrut patlamasının 3. yılı...
Beyrut patlamasının 3. yılı...
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