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Beyrut gece boyunca vuruldu! İsrail savaş uçakları 120 Hizbullah hedefini havadan vurdu

Beyrut gece boyunca vuruldu! İsrail savaş uçakları 120 Hizbullah hedefini havadan vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 19:37
İsrail ordusu, gece Lübnan’ın başkenti Beyrut’u bir kez daha vurdu. Lübnan’ın güneyindeki kara harekatına savaş uçakları da destek verdi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah karargah başkanı Süheyl Hüseyni’nin öldürüldüğü duyuruldu. Ayrıntıları Beyrut’ta bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Gece saatlerinde artan İsrail bombardımanın gündüz saatlerinde de devam ettiğini ve İsrail’in Lübnan’ı ikinci bir Gazze yapma planı olduğunu ifade etti.
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