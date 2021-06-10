Beyaz Saray’dan açıklama: Erdoğan-Biden görüşmesi diplomasi için fırsat

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında yapılacak görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. "Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat" mesajı verildi. Görüşmeye ilişkin açıklamayı Beyaz Saray Sözcüsü Psaki yaptı. İki liderin, küresel toplumu etkileyen bölgesel güvenlik konularını ele alacağını belirten Psaki, "Koronavirüsle mücadele ve ekonomi de konular dahilinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

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