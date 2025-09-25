Beyaz Saray’da tarihi zirvede neler konuşuldu?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı övdü. Trump, “Bence Suriye’de eski rejime karşı kazanılan zaferin sorumlusu Başkan Erdoğan’dır. Bu Türkiye için büyük bir başarıdır” dedi. Görüşmede iki lider F-35, F-16 ve bölgesel diplomasi konularını ele aldı. Zirve, Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN