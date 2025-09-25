26 Eylül 2025, Cuma

Haberler Dünya Videoları Beyaz Saray'da tarihi zirvede neler konuşuldu?
Beyaz Saray’da tarihi zirvede neler konuşuldu?

Beyaz Saray'da tarihi zirvede neler konuşuldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 23:47
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı övdü. Trump, “Bence Suriye’de eski rejime karşı kazanılan zaferin sorumlusu Başkan Erdoğan’dır. Bu Türkiye için büyük bir başarıdır” dedi. Görüşmede iki lider F-35, F-16 ve bölgesel diplomasi konularını ele aldı. Zirve, Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.
