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Beyaz Saray’da olağanüstü toplantı! ABD askerlerinin ölümü sonrası İran'a karşı hamle ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 22:46
Güncelleme:29.01.2024 22:49
CENTOM’dan yapılan açıklamada, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bir üsse düzenlenen tek yönlü İHA saldırısında 3 ABD askerinin öldüğü tekrarlanırken, yaralanan ABD personelinin sayısının ise 25'ten en az 34'e yükseldiği belirtildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." dedi. İran’dan gelen ilk açıklama “İran’ın ABD kuvvetlerine yapılan saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur.” ifadesi kullanıldı. Anadolu Ajansı Washington muhabiri Hakan Çopur Washington’dan detayları aktardı.
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