05 Ağustos 2022, Cuma
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Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü! 4 kişi yaralandı
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım sonucu 4 kişi yaralandı. durumu kritik olan yaralılar etraftaki hastanelere kaldırıldı.