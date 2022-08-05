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Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü! 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2022 08:53
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım sonucu 4 kişi yaralandı. durumu kritik olan yaralılar etraftaki hastanelere kaldırıldı.
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü!
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü!
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