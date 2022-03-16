Beyaz Saray Rusya’nın yaptırımlarıyla alay etti

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere 13 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Ancak hazırlanan isim listesinde küçük bir hata yapılması, Beyaz Saray’da alay konusu oldu. Biden'ın ismine "oğul" anlamına gelen "junıor" takısı eklemeyi unutulduğunu söyleyen beyaz saray sözcüsü Jen Psakı, farkında olunmadan Biden'ın babasının cezalandırmış olabileceğini söyledi.