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Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri!

Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 22:40
ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu’da ABD’den alınan güvenlik önlemlerine dair açıklamalarda bulundu.
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Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri!
Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri!
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