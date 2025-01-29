29 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Beyaz Saray: ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek!
Beyaz Saray: ABD’ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek!

Beyaz Saray: ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2025 01:36
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, Başkan Trump’ın göreve başladığı ilk gün ulusal acil durum ilan ederek, güney sınırındaki “yakala ve bırak” uygulamasını sonlandırmaya yönelik bir kararname imzaladığını hatırlatarak, bu kararın ABD’nin sınır güvenliğini sağlama kararlılığını uluslararası arenada net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Leavitt, özellikle yasadışı göçle mücadeleye dair sert mesajlar vererek, ABD’ye illegal yollarla giren herkesin “suçlu” kabul edileceğini vurguladı. Leavitt, Trump yönetiminin sınır güvenliğini güçlendirmek için tüm federal kurumların iş birliği içinde çalıştığını ve bu kapsamda sınır duvarının inşasının tamamlanmasına yönelik sürecin hızlandırıldığını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyaz Saray: ABD’ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek!
Trump binlerce çalışanı işten çıkarıyor
Trump binlerce çalışanı işten çıkarıyor
Havayolunda süpersonik jetler geri dönüyor!
Havayolunda süpersonik jetler geri dönüyor!
İran’dan Rusya’ya savaş uçağı siparişi!
İran’dan Rusya’ya savaş uçağı siparişi!
Katliam tanklarının hareketliliği görüntülendi
Katliam tanklarının hareketliliği görüntülendi
Fransa ve İtalya’da Herminia Fırtınası
Fransa ve İtalya'da Herminia Fırtınası
Avrupa Birliği’nden Grönland çıkışı!
Avrupa Birliği'nden Grönland çıkışı!
Japonya’da yol çöktü dev çukur oluştu
Japonya’da yol çöktü dev çukur oluştu
Gram altın için o tarihi işaret etti: Bekleyin
Gram altın için o tarihi işaret etti: Bekleyin
Hindistan’da Maha Kumbh Mela Festivali
Hindistan'da Maha Kumbh Mela Festivali
Bir gecede servet kaybettiler!
Bir gecede servet kaybettiler!
İsrail medyası: Trump Suriye’den çekilecek
İsrail medyası: Trump Suriye’den çekilecek
İskoçya’da geleneksel Viking festivali!
İskoçya’da geleneksel Viking festivali!
Daha Fazla Video Göster