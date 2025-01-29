Beyaz Saray: ABD’ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, Başkan Trump’ın göreve başladığı ilk gün ulusal acil durum ilan ederek, güney sınırındaki “yakala ve bırak” uygulamasını sonlandırmaya yönelik bir kararname imzaladığını hatırlatarak, bu kararın ABD’nin sınır güvenliğini sağlama kararlılığını uluslararası arenada net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Leavitt, özellikle yasadışı göçle mücadeleye dair sert mesajlar vererek, ABD’ye illegal yollarla giren herkesin “suçlu” kabul edileceğini vurguladı. Leavitt, Trump yönetiminin sınır güvenliğini güçlendirmek için tüm federal kurumların iş birliği içinde çalıştığını ve bu kapsamda sınır duvarının inşasının tamamlanmasına yönelik sürecin hızlandırıldığını söyledi.

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