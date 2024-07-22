22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde tepki toplayan görüntüler! Alman polisi İsrail'i protesto eden kadına yumrukla saldırdı
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. İşgalci israil'e tepkiler çığ gibi yükselirken son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'e Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericilere müdahale sırasında bir polis memurunun bir protestocu kadına tokat attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte "pes" dedirten o görüntüler...